Два бульдозера от облспаса прибыли на пожар в Аткарском районе

Фото облспаса
Пожар в Аткарском районе силами одних огнеборцев потушить не получается.
Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, по тревоге поднят отряд мобильной тяжелой техники.
Фото облспаса
Два бульдозера на тралах отправились к месту возгорания у Марфино в сопровождении спасателей.
На месте находится начальник облспаса Юрий Юрин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.