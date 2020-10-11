Два бульдозера от облспаса прибыли на пожар в Аткарском районе

Фото облспаса

Пожар в Аткарском районе силами одних огнеборцев потушить не получается.

Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, по тревоге поднят отряд мобильной тяжелой техники.

Фото облспаса

Два бульдозера на тралах отправились к месту возгорания у Марфино в сопровождении спасателей.

На месте находится начальник облспаса Юрий Юрин.

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