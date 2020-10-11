Балаковская АЭС потратила на экологию 117,5 млн рублей

Отчет был презентован в дистанционном формате

В минувшую пятницу, 9 октября, на базе информационного центра Балаковской АЭС состоялась презентация ежегодного отчета об экологической безопасности.

В числе приглашенных оказался и журналист «КП-Саратов», член пресс-клуба «Чистая энергия». На этот раз представители АЭС собрали журналистов и общественников в дистанционном формате.

Начальник управления информации и общественных связей БалАЭС Дмитрий Шевченко отметил, что на АЭС в течение 2019 отчетного года не было зарегистрировано превышения нормативов предельно допустимых выбросов.

Кроме того, в марте 2019 года орган по сертификации ООО «ДКН Рус» провел аудит функционирования системы экологического менеджмента. Было подтверждено, что она соответствует требованиям национального стандарта РФ, а также Системе обязательной сертификации по экологическим требованиям МПР России.

Производственный экологический контроль и экологический мониторинг на атомной станции проводится регулярно и непрерывно. По словам Дмитрия Шевченко, два раза в день берутся пробы объектов окружающей среды, три раза в день специалисты измеряют мощность дозы гамма-излучения. Гамма-съемка проводится на территории около двух тыс. км — именно столько за год проходит специалист контроля. Каждый житель Балакова на специальных информационных стендах может следить за уровнем радиации. А на сайте мониторинга Росатома в любой момент можно ознакомиться с показаниями излучения.

- На Балаковской АЭС экологическая безопасность является высшим приоритетом, — подчеркнул Дмитрий Шевченко.

В целом за 2019 год на БалАЭС на реализацию экологической политики было потрачено 117 591 тыс. рублей.

Начальник отдела охраны окружающей среды Станислав Рязанов ответил на вопрос журналиста «КП-Саратов» о сотрудничестве с экологами из числа общественности. Он рассказал, что совсем недавно они обратились к специалистам станции с просьбой помочь разобраться в ситуации с загрязнениям водоемов. Аналогичные просьбы поступают нередко и экологи БалАЭС всегда готовы к совместной работе на благо города.

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