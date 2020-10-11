Установлены охранные зоны для 59 природных памятников Саратовской области

Теперь у 59 природных памятников Саратовской области появились охранные зоны. Об этом гласит соответствующее постановление за подписью вице-губернатора региона Игоря Пивоварова.

В этих местах запрещена деятельность, способная навредить природным комплексам, почве, гидрологическому режиму, изменить ландшафт, испортить водоемы и подземные источники.

Речь идет об Александрово-Гайских культюках, Аткарском дендрарии и питомнике декоративных культур, балке «Вольчей» и других объектах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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