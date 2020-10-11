Водитель «Газели» пострадал в массовом ДТП в Саратове

В Саратове на Большой Горной улице 336 случилась массовая авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, не смогли разъехаться две «Газели» и Kia Ceed.
Водителя одного из большегрузов прибывшие спасатели вытащили из салона авто с помощью гидравлики.
По словам очевидцев, он был нетрезв.
На месте также работает дорожная инспекция.
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