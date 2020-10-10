Саратовские военные приняли участие в крупномасштабных учениях

Фото Пресс-службы Центрального военного округа

В Саратовской области прошло комплексное учение войск связи соединений и воинских частей общевойскового гвардейского объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье.

Как сообщает министерство обороны РФ, одновременно учения стартовали также в Оренбургской, Самарской и Пензенской областях.

Были выполнены учебные задачи по защите каналов управления, задействованы резервные линии на основе оптоволокна. Связисты Центрального военного округа создали единую систему управления и связи,объединив четыре региона.

В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих, 200 единиц техники, включая радиостанции Р-166-0,5 на базе бронетранспортеров, командно-штабные машины Р-149АКШ, защищенные мобильные комплексы связи МК-ЗВКС, станции спутниковой связи Р441ЛМ, радиорелейные станции Р-419 Л1 и автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5.

Командовал учениями генерал-полковник Александр Лапин.

В тот же день под Саратовом состоялось тактико-специальное учение с мобильным соединением войск РХБ защиты.

- В ходе активной фазы учения военнослужащие совершили марш на штатной технике общей протяженностью более 150 километров и отработали учебно-боевые задачи по ведению РХБ разведки местности, проведению полной специальной обработки военной техники и аэрозольной маскировке объектов, - говорится в официальном министерства обороны.

Была отработана тактика действий расчетов новых образцов военной техники: универсальной тепловой машины специальной обработки УТМ-80М, универсальной станции специальной обработки УССО и дымовой машины ТДА-3.

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