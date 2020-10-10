В Саратове — «свадебный бум»

В Саратове зарегистрировано 245 браков в красивую дату Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 10 октября, в Саратове очередной «свадебный бум».

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении по делам загс, это связано с красивой датой — 10.10.20.

В этот день заключены 245 браков.

«Обычно свадебный ажиотаж выпадает на сентябрь, но 2020 год не перестает нас удивлять. И в этот раз удивлять приятно. В один день создано сразу 245 новых семей, — отметила начальник управления Юлия Пономарева.

Прием заявлений по регистрации всех видов актов гражданского состояния проводится по предварительной записи. Для того, чтобы записаться, необходимо отставить заявку в территориальном или специализированном отделах загс по телефону или по электронной почте. Все контактные данные размещены на официальном сайте управления в разделе «Контакты». При посещении отделов ЗАГС посетителям необходимо соблюдать масочный режим.

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Прием заявлений по регистрации всех видов актов гражданского состояния проводится по предварительной записи. Для того, чтобы записаться, необходимо отставить заявку в территориальном или специализированном отделах загс по телефону или по электронной почте. Все контактные данные размещены на официальном сайте управления в разделе «Контакты». При посещении отделов ЗАГС посетителям необходимо соблюдать масочный режим.