Возбуждено дело о превышении полномочий при ремонте тротуаров Саратова

В Саратове возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации в Октябрьском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас проводятся следственные действия, изъята документация.
По версии следствия, с марта по сентябрь 2020 года администрация района заключала контракты на ремонт тротуаров. В числе прочего, рабочие отремонтировали и смотровые колодцы на сумму более миллиона рублей. Деньги на это были выделены из бюджета, несмотря на то что колодцы принадлежат коммерческим организациям.
Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой.
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