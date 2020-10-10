Возбуждено дело о превышении полномочий при ремонте тротуаров Саратова

В Саратове возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации в Октябрьском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас проводятся следственные действия, изъята документация.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2020 года администрация района заключала контракты на ремонт тротуаров. В числе прочего, рабочие отремонтировали и смотровые колодцы на сумму более миллиона рублей. Деньги на это были выделены из бюджета, несмотря на то что колодцы принадлежат коммерческим организациям.

Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой.

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