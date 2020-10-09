Стало известно, как будет выглядеть памятник военной медсестре в Саратове

Отборочная комиссия выбрала проект Владимира Пальмина. Фото пресс-службы мэрии

Сегодня, 9 октября, отборочная комиссия открытого конкурса на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника военной медицинской сестре выбрала победителя.

Состоялось заседание отборочной комиссии. Фото пресс-службы мэрии

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горадминистрации, в комиссию входят председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации Евгения Кознова, сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители Общественной палаты Саратова и базового медицинского колледжа.

Члены комиссии оценили восемь работ. В финал вышел проект саратовского скульптора Владимира Пальмина, за него проголосовали десять человек. Эскиз рассмотрит Градостроительный совет в конце октября. После этого представители мэрии свяжутся с разработчиком, чтобы скульптор уточнил сроки и технические возможности создания памятника.

Члены комиссии оценили восемь работ. Фото пресс-службы мэрии

Напомним, по плану памятник установят перед базовым медицинским колледжем до конца 2020 года, который является Годом памяти и славы.

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