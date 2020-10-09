Пожар на полигоне в Ртищеве: Возбуждены два дела

В Ртищеве Саратовской области прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на полигоне мусора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сейчас огонь уже потушен.

Установлено, что складирует и перерабатывает отходы ООО «Сан-Сервис Групп» по лицензии от 19 июля 2016 года.

Возгорание произошло за пределами полигона, но позже огонь перекинулся на свалку.

Выяснилось, что на полигоне не косили траву, территория не очищалась от сухой растительности, отсутствует лабораторная служба для контроля и другие недостатки.

Директору предприятия внесено представление прокуратуры об устранении нарушений, привлечении виновных к ответственности. Возбуждены также два административных дела в отношении директора и юридического лица.

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