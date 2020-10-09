В Саратовской области будут теплые выходные

В Саратовской области продолжается «бабье лето».

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до +1…+6 градусов, в пониженных местах — до -5, днем в субботу будет +13…+18 градусов, в воскресенье и понедельник +14…+19 градусов, в среду — +16…+21 градус.

В Саратове ночью ожидается +4…+6 градусов, днем максимально +16…+18.

Пока что антициклон блокирует дожди и дарит горожанам погоду с превышением климатических норм, а в третью декаду месяца уже похолодает, тепло не вернется. Нужно готовить одежду и утепляться.

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