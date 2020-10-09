В Саратове у гендиректора фирмы украли кресло

Генеральный директор фирмы во Фрунзенском районе Саратова обратилась в полицию с заявлением о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, из холла организации на втором этаже ТЦ по Большой Садовой было похищено офисное кресло Brabix Enter EX-511.
Сумма ущерба составила 3 845 рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. По подозрению был задержан 34-летний мужчина, не работающий, ранее не судимый, зарегистрированный в Ершове.
Мужчина признался и вернул похищенное.
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