В Саратове у гендиректора фирмы украли кресло

Генеральный директор фирмы во Фрунзенском районе Саратова обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, из холла организации на втором этаже ТЦ по Большой Садовой было похищено офисное кресло Brabix Enter EX-511.

Сумма ущерба составила 3 845 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. По подозрению был задержан 34-летний мужчина, не работающий, ранее не судимый, зарегистрированный в Ершове.

Мужчина признался и вернул похищенное.

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