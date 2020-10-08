Мужчина 10 дней грабил женщин Саратова

В Саратове вынесен приговор по делу о грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, виновным признан 29-летний ранее судимый местный житель.
С 19 по 28 июня злоумышленник срывал с женщин на улице ювелирные изделия и убегал. Кроме того, 19 июня он открыто похитил в продуктовом магазине телефон покупательницы.
Общая сумма похищенного составила 81 тыс. рублей.
Суд приговорил грабителя к двум годам строгого режима.
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