Мужчина 10 дней грабил женщин Саратова

В Саратове вынесен приговор по делу о грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, виновным признан 29-летний ранее судимый местный житель.

С 19 по 28 июня злоумышленник срывал с женщин на улице ювелирные изделия и убегал. Кроме того, 19 июня он открыто похитил в продуктовом магазине телефон покупательницы.

Общая сумма похищенного составила 81 тыс. рублей.

Суд приговорил грабителя к двум годам строгого режима.

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