Заключенный колонии №13 в Энгельсе угрожал убить сотрудника

В Энгельсе Саратовской области будут судить 31-летнего заключенного колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в дезорганизации учреждения УФСИН.

Преступление было совершено около полудня 7 сентября 2020 года. По версии следствия, заключенный колонии №13, который содержался в камере со строгими условиями, начал угрожать одному из сотрудников убийством.

Свою вину мужчина признал на предварительном следствии. Дело направлено в суд.

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