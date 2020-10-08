Автобус №6 вновь будет ходить по Трофимовскому мосту

Автобус №6 будет ходить по Трофимовскому мосту
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове с 8 октября возобновляется движение пассажирских автобусов по Трофимовскому мосту.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, речь идет о маршруте №6.
Он будет курсировать, как раньше, соединяя Комсомольский поселок и Торговый центр Happy Moll.
Напомним, на время ремонта моста, автобус ходил по Шехурдина.
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