Автобус №6 вновь будет ходить по Трофимовскому мосту

Автобус №6 будет ходить по Трофимовскому мосту Фото: Екатерина Семенова

В Саратове с 8 октября возобновляется движение пассажирских автобусов по Трофимовскому мосту.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, речь идет о маршруте №6.

Он будет курсировать, как раньше, соединяя Комсомольский поселок и Торговый центр Happy Moll.

Напомним, на время ремонта моста, автобус ходил по Шехурдина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.