Заведующую детсадом в Балашове оштрафовали за присвоение 15 тысяч рублей

В Балашове Саратовской области заведующую детским садом признали виновной в присвоении денег и подлоге.

Как сообщили «КП-Саратов», суд приговорил ее к штрафу в 15 тыс. рублей.

Установлено, что в июле 2019 года она подделала табели учета рабочего времени и расчета зарплаты на бывшую сотрудницу. На основании документов бухгалтерия выплатила 9,8 тыс. рублей, которые были переданы обвиняемой.

В декабре 2019 года она же подделала приказ о стимулирующих выплатах бывшей работнице и в итоге получила 5,2 тыс. рублей.

Преступление было выявлено полицией и прокуратурой Балашовского района.

Свою вину женщина признала и раскаялась.

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