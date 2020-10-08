Заведующую детсадом в Балашове оштрафовали за присвоение 15 тысяч рублей

В Балашове Саратовской области заведующую детским садом признали виновной в присвоении денег и подлоге.
Как сообщили «КП-Саратов», суд приговорил ее к штрафу в 15 тыс. рублей.
Установлено, что в июле 2019 года она подделала табели учета рабочего времени и расчета зарплаты на бывшую сотрудницу. На основании документов бухгалтерия выплатила 9,8 тыс. рублей, которые были переданы обвиняемой.
В декабре 2019 года она же подделала приказ о стимулирующих выплатах бывшей работнице и в итоге получила 5,2 тыс. рублей.
Преступление было выявлено полицией и прокуратурой Балашовского района.
Свою вину женщина признала и раскаялась.
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