В Саратове стартовала продажа социальных проездных билетов на ноябрь

В Саратовской области 7 октября начали продавать социальные проездные билеты на общественный транспорт.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, продавать их будут до 4 ноября.

Бесплатно будут выдавать билеты детям-инвалидам, детям из многодетных семей, сиротам. Для этого необходима предварительная запись в учреждениях социальной поддержки населения.

В Минтруда и соцзащиты напомнили, что до конца октября можно использовать билеты, купленные с марта. Это связано с введенными ограничительными мероприятиями.

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