Директор школы в Саратовской области получил представление от прокуратуры за пропавшие антисептики

В Самойловском районе Саратовской области директору школы внесли представление за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса.

- В учебном заведении при входе не проводили термометрию, не регистрировали людей с температурой свыше 37,1 градуса, не было запаса дезинфицирующих средств. Поверхности протирали антисептиками с истекшим сроком годности, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Кроме того, не было расписания уроков, чтобы минимизировать контакты детей на переменах, графиков проветривания и обеззараживания.

Прокуратура внесла в адрес директора школы представление. После этого нарушения устранили.

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