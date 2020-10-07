Жителям центра Саратова привезут воду в цистернах

В Саратове 8 октября ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в связи с этим запланирован подвоз воды.

Цистерны приедут по следующим адресам:

- набережная Космонавтов, 8 (10:00-11:00; 15:00-17:00);

- улица Чернышевского, 190/198 (11:00-12:00; 17:00-18:30);

- улица Рамаева, 6/12 (12:00-13:30; 18:30-20:00);

- улица Московская, 32 (10:00-11:00; 15:00-16:00);

- улица Кузнечная, 2/12 (11:00-12:00; 16:00-17:00);

- пересечение улиц Челюскинцев и Соборная (12:00-13:00; 17:00-18:30).

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