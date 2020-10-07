В Саратовской области засуха задержится еще на полмесяца

В Саратовской области продолжаются теплые дни без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области засуха продолжится еще на некоторое время. Об этом сегодня, 7 октября, корреспонденту «КП-Саратов» рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

- Кардинальных изменений в погоде до конца недели не предвидится. Антициклон продолжается, как и бабье лето. Осадков не будет, однако ночи холодные, в некоторых населенных пунктах опускает до -5-6 градусов, — сообщила Васильева.

В ближайшие ночи температура в среднем по области будет +1…+6 градусов, в пониженных местах — до -5 градусов. Днем разогреется до 15–20 градусов выше нуля. В пятницу и субботу может усилиться юго-восточный ветер. Порывы достигнут 14 м/с.

По долгосрочному прогнозу, примерно 19 октября, по региону пройдет холодный фронт с западным ветром, но больших осадков не ожидается.

Предполагается, что в третьей декаде октября ожидается изменение погоды, она будет более неустойчивой.

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