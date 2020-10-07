На лавочке в Балашове прохожие нашли труп женщины

В Балашове Саратовской области прохожие нашли утром 7 октября труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили на лавочке возле дома №7 по улице Орджоникидзе.

Следователи и судебно-медицинский эксперт выехали на место происшествия. Установлено, что не вид погибшей около 55 лет. Следов насильственной смерти на теле нет.

Сейчас проводится доследственная проверка, выясняется личность погибшей и причина смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.

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