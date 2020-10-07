Трамваи №№3, 9, 10 и 11 встали на Рахова

В Саратове остановилось движение трамваев четырех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало ДТП на рельсах.

Трамваи встали в районе остановки на улице Рахова. Трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. №№9 и 10 следуют только до Детского парка и разворачиваются. А вагоны маршрута №11 идут к улице Осипова и обратно.

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