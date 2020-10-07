Авария в Петровском районе едва не унесла жизнь водителя Renault

В Петровском районе Саратовской области вчера, 6 октября, случилось ДТП на трассе.

- В 16:30 на 524-м км дороги Нижний Новгород — Саратов 61-летняя женщина за рулем Renault Sandero на небезопасной скорости съехала в кювет и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшую водительницу госпитализировали.

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