В полиции Саратова показали журналистам новых коней Фото: Дарья Вострикова

Кавалерийское отделение батальона полка ППС в Саратове пополнилось пятью новыми конями. За них Чесменскому конному заводу в Воронежской области выплачены 1 млн 50 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказали 6 октября на Дне открытых дверей, который УМВД организовало в конюшнях полка.

К посетителям вывели четырех — у одного из них, трехлетнего жеребца Затяжного, заживают швы после вылаживания.

Двухлетние кони Ливан, Ложкарь, Пионер и Бунт сейчас привыкают к седлам, продолжают адаптацию. Как рассказал полицейский-кавалерист Алексей Пахарев, лошадей учат разгонять несанкционированные митинги и демонстрации. Пока же во время патрулирования лошади несут службу в лесопарковых зонах, где тяжело проехать на машинах.

За этот год с их помощью полицейские пресекли 32 правонарушения, в основном это противопожарная обстановка, кражи, незаконный оборот наркотиков, распитие спиртного.

Выяснилось, что в июле 2020 года пять лошадей полицейские передали в безвозмездное пользование в Краснокутский зооветеринарный техникум ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова».

Возраст животных, которых проводили на пенсию, — 20 лет и старше. Молодое пополнение призвано заменить их, всего на службе сейчас у полиции Саратова десять коней.

Для журналистов полицейские провели мастер-класс по чистке лошадей.