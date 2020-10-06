Правительство начало проверку ремонта дорог в Саратове

Межведомственная рабочая группа приступила к проверке ремонта дорог Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, группе предстоит оценить, насколько правильно были расставлены приоритеты при выборе участков дорог, подлежащих ремонту, а также объемы и качество выполненных работ.

Напомним, рабочую группу под руководством вице-губернатора Игоря Пивоварова поручил создать Валерий Радаев. В течение двух недель должен быть представлен отчет с выводами о проводимых дорожных работах в Саратове.

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