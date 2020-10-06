Экологи проверили водоем-охладитель на Балаковской АЭС. Фото межрегионального экологического движения «Ока»

С 24 по 28 сентября межрегиональное экологическое движение «Ока» проводило комплексную экологическую экспедицию на водоемы-охладители Ростовской и Балаковской АЭС, Цимлянское и Саратовское водохранилища.

Ее целью было выявление реальных факторов, влияющих на экологию Волгодонска и Балакова, состояние водоемов-охладителей.

Экспедиция прошла с учетом соблюдения мер безопасности при распространении коронавируса. Все участники прошли двухнедельный карантин, сохраняли социальную дистанцию, работали в масках и перчатках.

Для экологов в первую очередь стояла задача оценки радиационного фона и состояния очистных сооружений, выявление источников промышленных и органических стоков, последствий применения на полях минеральных удобрений, определение причин снижения уровня воды и интенсивного цветения сине-зеленых водорослей на Цимлянском и Саратовском водохранилищах и другое.

Во время подготовки к поездке специалисты проанализировали отчеты экологической безопасности Ростовской и Балаковской АЭС за 2018 и 2019 годы. Экспедиция прошла успешно благодаря сухой и солнечной погоде.

Профессиональные экологи провели измерения на дозиметре-радиометре, а также взяли 32 пробы воды, грунта и донных отложений на водоемах-охладителях. Воздух проверяли по пяти параметрам в течение 86 часов.

Специалисты также в пешем режиме измерили мощность гамма-фона в 1 220 точках, а в автомобильном на протяжении 218 км по маршрутам берегов Цимлянского и Саратовского водохранилищ. Все данные запротоколировали.

Председатель Экологического движения «Ока», руководитель экспедиции Алан Хасиев заявил, что удалось выполнить всю программу комплексных экологических исследований.

- До 20 октября планируем провести обработку полученных материалов, протоколов измерений мощности гамма-фона, лабораторный анализ проб воды, грунта и донных отложений, взятых на водоемах-охладителях Ростовской и Балаковской АЭС, Цимлянском и Саратовском водохранилищах, — рассказал Хасиев.

Результаты исследований представят широкой общественности и экспертам, а также подготовят предложения для властей по экологическому благополучию городов.

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