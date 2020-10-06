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Годовалая девочка застряла ногой в полу

На помощь ребенку пришли городские спасатели
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Девочка застряла ногой в дырке. Фото Саратовской городской службы спасения

Девочка застряла ногой в дырке. Фото Саратовской городской службы спасения

Годовалая девочка в Саратове застряла ножкой в дырке в деревянном полу.

Как сообщили «КП-Саратов», это произошло в частном доме на улице Рахова.

Родители не смогли самостоятельно освободить девочку. На место вызвали специалистов городской службы спасения.

Они вытащили ребенка, высвободив ее ногу с помощью слесарного инструмента. Девочка не пострадала.

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