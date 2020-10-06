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В Саратове ищут пропавшего без вести Константина Морозова

Мужчина пропал 27 сентября
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове разыскивают 42-летнего Константина Морозова.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома в Волжском районе Саратова 27 сентября и не вернулся.

Приметы Константина: рост 172 см, нормальное телосложение, волосы русые, залысина на теменной части головы, глаза голубые.

На момент пропажи он был одет в черную толстовку с капюшоном, джемпер с серыми и розовыми полосами, темно-серое трико, серые кроссовки в сеточку.

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