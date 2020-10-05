Названы имена лучших саратовских учителей

Названы лучшие учителя Саратовской области
В понедельник, 5 октября, в Саратове отметили День учителя. В честь праздника прошли торжественные мероприятия, одним из них стало награждение лучших учителей области.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, 14 победителей конкурса за достижения педагогической деятельности получили дипломы, памятные статуэтки и премии — по 200 тыс. рублей.
- Я от всей души поздравляю коллег с наградой и признанием на федеральном уровне! Будьте здоровы и счастливы! – сказала зампред правительства области Ирина Седова.
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В число победителей вошли:
- Светлана Болоховцева, учитель начальных классов лицея №36 Саратова,
- Наталия Кащеева, учитель иностранного языка средней школы № 3 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова Петровска,
- Вероника Ковтунова, учитель начальных классов средней школы «Патриот» с кадетскими классами Энгельсского района,
- Александр Корнилаев, учитель истории и географии средней школы села Мунино Федоровского района,
- Марина Косицына, учитель начальных классов гимназии №34 Саратова,
- Наталия Кудрявцева, учитель начальных классов средней школы №102 Саратова,
- Елена Лезина, учитель начальных классов средней школа №5 Саратова,
- Ольга Лепко, учитель биологии средней школы №4 имени Героя Советского Союза В.П. Трубаченко Вольска,
- Елена Митенкова, учитель начальных классов средней школы №33 им. П.А. Столыпина Энгельсского района,
- Инна Несина, учитель химии и экологии средней школы №9 Энгельсского района,
- Наталия Нурлыгаянова, учитель русского языка и литературы средней школы «Патриот» с кадетскими классами» Энгельсского района.
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