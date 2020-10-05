Названы имена лучших саратовских учителей

Названы лучшие учителя Саратовской области

В понедельник, 5 октября, в Саратове отметили День учителя. В честь праздника прошли торжественные мероприятия, одним из них стало награждение лучших учителей области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, 14 победителей конкурса за достижения педагогической деятельности получили дипломы, памятные статуэтки и премии — по 200 тыс. рублей.

- Я от всей души поздравляю коллег с наградой и признанием на федеральном уровне! Будьте здоровы и счастливы! – сказала зампред правительства области Ирина Седова.

.

В число победителей вошли:

- Светлана Болоховцева, учитель начальных классов лицея №36 Саратова,

- Наталия Кащеева, учитель иностранного языка средней школы № 3 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова Петровска,

- Вероника Ковтунова, учитель начальных классов средней школы «Патриот» с кадетскими классами Энгельсского района,

- Александр Корнилаев, учитель истории и географии средней школы села Мунино Федоровского района,

- Марина Косицына, учитель начальных классов гимназии №34 Саратова,

- Наталия Кудрявцева, учитель начальных классов средней школы №102 Саратова,

- Елена Лезина, учитель начальных классов средней школа №5 Саратова,

- Ольга Лепко, учитель биологии средней школы №4 имени Героя Советского Союза В.П. Трубаченко Вольска,

- Елена Митенкова, учитель начальных классов средней школы №33 им. П.А. Столыпина Энгельсского района,

- Инна Несина, учитель химии и экологии средней школы №9 Энгельсского района,

- Наталия Нурлыгаянова, учитель русского языка и литературы средней школы «Патриот» с кадетскими классами» Энгельсского района.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.