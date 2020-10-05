В Энгельсе будут судить напавшего на фельдшера скорой помощи мужчину

В Энгельсе будут судить 47-летнего мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи.

- Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Напомним, днем 18 февраля 44-летняя женщина-фельдшер прибыла по вызову в село Узморье. На территории частного дома в процессе оформления необходимых документов пациент спровоцировал конфликт и ударил лбом в лицо медработника.

Свою вину нападавший признал и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Энгельса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.