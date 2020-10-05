Почти 500 комментариев о «земляных» дорогах Саратова оставили в паблике Володина

Саратовцев просят сообщать о дорогах без асфальта

Сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в Инстаграм попросили саратовцев сообщать им о дорогах, где нет асфальта.

- Формируем список «земляных» дорог Саратова, которые в первую очередь нуждаются в ремонте, а точнее, строительстве, — написали в соцсети и призвали выкладывать фото улиц без асфальта в сториз с отметкой паблика volodin.saratov.

Горожане оставили почти полтысячи комментариев под постом. Упоминалась улица Некрасова, различные дороги в Агафоновке, в Ленинском районе и другие.

В паблике сторонников Володина упомянули, что адреса направят в мэрию для учета при формировании следующих программ по строительству дорог.

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