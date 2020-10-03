Студент колледжа обокрал квартиру женщины в Саратове

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу.

- Утром 3 сентября с заявлением обратилась 47-летняя женщина. В ее квартире на улице Заречная на втором этаже сломали окно и украли оттуда музыкальный центр Panasonic. Сумма ущерба составила 5,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 16-летнего учащегося колледжа. У ранее не судимого парня не смогли изъять технику: он ее продал неизвестному, а деньги потратил. Подростку выписали подписку о невыезде.

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