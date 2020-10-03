Полиция просит откликнуться очевидцев январского ДТП в Саратове

В Саратове отдел по расследованию ДТП ГСУ регионального ГУ МВД просит откликнуться очевидцев январского ДТП.

- Примерно в 19:40 18 января напротив дома №21 по улице Антонова столкнулись Hyundai Accent и Mercury Mariner. Пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в главке.

Если вы являетесь очевидцем, обратитесь по номерам: 8 (8452) 99-46-88 и 89272260249 или по адресу: улица Чернышевского, 88, кабинет 804. По возможности просят предоставить видеозаписи аварии.

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