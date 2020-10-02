Годовалая девочка погибла в столкновении «Газели», «КамАЗа» и микроавтобуса на саратовской трассе

В ДТП погиб ребенок Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 2 октября крупная авария под Саратовом унесла жизнь ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось в 18:25 на трассе Тамбов — Саратов в Аткарском районе.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

На 224-м километре столкнулись три автомобиля. По предварительной версии, «Газель» под управлением 52-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где врезалась в «КамАЗ» и микроавтобус Honda.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Годовалая пассажирка иномарки погибла на месте. Госпитализированы: восьмилетний мальчик и 40-летняя женщина из этого же авто, а также водитель «Газели». Двум другим водителям оказана помощь на месте.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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