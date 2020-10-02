Зампред Седова рассказала о выявленных нарушениях при начислении зарплат молодым учителям в Саратовской области

Фото из Инстаграм Ирины Седовой

Сегодня, 2 октября, зампред правительства Саратовской области Ирина Седова встретилась с молодыми педагогами из Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского и Энгельсского районов. Онлайн участвыовали учителя из Перелюбского, Александрово-Гайского, Ивантеевского и Озинского районов. Седова поздравила их с праздником и обсудила зарплаты.

В своем Инстаграме Ирина Седова напомнила, что вопрос повышения зарплат молодым специалистам неоднократно поднимался председателем Госдумы Вячеславом Володины.

- Не должно быть случаев, когда зарплата «начинающего» педагога меньше 20 тыс. рублей. По данным мониторинга, численность молодых специалистов за первое полугодие 2020 года составила 590 человек. Минобразования провело выборочную проверку в Саратове, Балаковском, Балашовском, Вольском и Энгельсском районах. Выяснилось, что в некоторых школах доплаты начислялись в неполном объеме. Таких случаев быть не должно, при дальнейших проверках этот вопрос будет на особом контроле, — написала зампред по итогам встречи.

Седова напомнила о пакете мер соцподдержки педагогов, например, о выплате пособия выпускникам при устройстве в сельские школы, оно повысилось с 50 до 100 тыс. рублей.

Также за первый год работы учителя математики, физики, информатики и иностранного языка получают 40 тыс. рублей, за второй — 35 тыс. рублей, за третий — 30 тыс. рублей.

Министерству образования Седова поручила довести до каждого педагога информацию о мерах соцподдержки.

О нарушениях молодые учителя могут сообщить в Минобраз по номеру 8-8452-49-21-07 или к ней в личные сообщения в Инстаграм.

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