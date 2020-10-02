В плейлисте фонтана «Мелодия» в Саратове появились новые песни

С сегодняшнего дня, 2 октября, расширился плейлист фонтана «Мелодия» на проспекте Кирова в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, в светомузыкальном фонтане будут играть десять новых песен:
Depeche Mode – Precious;
Linkin Park – Session;
The White Stripes – Seven Nation Army;
ALEKSEEV – Океанами стали;
Brand X Music – World Without End;
Максим Фадеев и Наргиз – Вдвоем;
Louis Armstrong – Let My People Go;
Zivert – Life;
Europe – The Final Countdown;
Maksim/Niksa Bratos/ Remi Kazinoti – Croatian Rhapsody.
Фонтан работает в светомузыкальном режиме с пятницы по воскресенье в период 20:00 — 22:00.
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