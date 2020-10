В плейлисте фонтана «Мелодия» в Саратове появились новые песни

С сегодняшнего дня, 2 октября, расширился плейлист фонтана «Мелодия» на проспекте Кирова в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, в светомузыкальном фонтане будут играть десять новых песен:

Depeche Mode – Precious;

Linkin Park – Session;

The White Stripes – Seven Nation Army;

ALEKSEEV – Океанами стали;

Brand X Music – World Without End;

Максим Фадеев и Наргиз – Вдвоем;

Louis Armstrong – Let My People Go;

Zivert – Life;

Europe – The Final Countdown;

Maksim/Niksa Bratos/ Remi Kazinoti – Croatian Rhapsody.

Фонтан работает в светомузыкальном режиме с пятницы по воскресенье в период 20:00 — 22:00.

