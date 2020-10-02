Зимой в Саратове установят памятник основателям саратовского цирка

В Саратове установят памятник братьям Никитиным, основателям саратовского цирка.

Министр культуры Татьяна Гаранина побывала в мастерской скульптора Андрея Щербакова и посмотрела модель статуй в натуральную величину — 2,2 метра.

- К декабрю памятник будет отлит в бронзе и установлен в сквере у саратовского цирка, — написала Гаранина в своем Instagram.

Она также пообещала рассказывать о других этапах работы.

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