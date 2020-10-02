Названы районы Саратовской области, где нет камер видеонаблюдения на трассах

Не везде на трассах есть камеры наблюдения
Фото: Екатерина Семенова
Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в работе министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, нарушения, в частности, обнаружены в проектах установки камер наблюдения и организации автоматических пунктах весового контроля.
- На территориях Воскресенского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского, Лысогорского, Озинского, Ртищевского и других районов комплексы не устанавливались, — выяснили в прокуратуре.
Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в декабре 2019 года на трех трассах: Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Балаковский район, км 257), Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Энгельсский район, км 424+260), автоподъезд к селу Никольское — Казаково от автомобильной дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (км 0+747) — должны были быть установлены пункты весового контроля. Однако на деле их ввели в эксплуатацию лишь в июне 2020 года, что помогло нарушителям избежать наказаний.
Прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора Александра Стрелюхина. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника отдела регионального государственного дорожного надзора управления развития автомобильных дорог регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.