Две Daewoo Nexia устроили смертельный таран на трассе в Балашове

В Балашовском районе Саратовской области вчера вечером, случилось смертельное ДТП.

- В 23:25 на 528-м км трассы Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань 61-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречку и врезался в машину той же марки, которой управлял 26-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии скончался 30-летний пассажир второго автомобиля, обоих водителей госпитализировали.

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