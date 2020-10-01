Более 200 «серебряных волонтеров» обменялись опытом в Саратове

Слет прошел в режиме онлайн

В Саратове 1 октября, в День пожилого человека, более 200 человек приняли участие в Межрегиональном слете «серебряных волонтеров».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития, мероприятие прошло в дистанционном формате.

Пообщаться в онлайн-режиме смогли жители не только Саратовской, но и Самарской, Волгоградской и Ульяновской областей.

- На счету наших «серебряных» добровольцев – сотни добрых дел по оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждается – детям, инвалидам, пожилым людям, ветеранам. Молодому поколению есть, у кого учиться и с кого брать пример, — заявила в приветственном слове первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Жуковская.

Она вручила благодарственные письма и памятные подарки активным участникам волонтерского движения. В Саратовской области, по ее словам, почти 1,5 тыс. людей старшего возраста занимаются добровольческой деятельностью.

На слете волонтеры из других регионов рассказали о своей работе. Например, они организовали концерт с песнями военных лет в День Победы, танцевальные флешмобы. Саратовцы поделились опытом работы в студии телевизионного творчества пенсионеров «Интернет ТВ 60+», которая создана в Энгельсском комплексном центре социального обслуживания населения. Кроме того, «серебряные волонтеры» проводят экскурсии по «Тропе здоровья» в Перелюбском районе, а в Балаковском работает театр кукол студии «Никогда не поздно играть в куклы».

Напомним, поддержка «серебряного» волонтерского движения осуществляется с 2019 года в рамках национального проекта «Демография».

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