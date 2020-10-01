Панков: Володин указал на системные ошибки мэра Саратова

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о визите спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратов и системные ошибки городского главы Михаила Исаева.

- Думаю, и сам мэр Саратова не предполагал, что так получится. И что не все сойдет с рук. День был необычный, теплый и солнечный. Хорошая погода предполагала и хорошее настроение. До тех пор, пока спикер Госдумы не начал инспектировать городские объекты, где идет реконструкция и строительство. Это сквер Марины Расковой, стадионы «Волга» и «Спартак», инфекционный центр, площадь Кирова, тротуары в Заводском районе. Он указал на системные ошибки по выбору подрядчиков, на отставание от сроков и недоделки. И тут улыбки сразу померкли под масками медицинскими. Да, слушать такое было горько, но возразить было нечего, — написал Панков.

Он подчеркнул, что спикер ГД от и до разбирается в строительных технологиях, проектной документации. По словам Панкова, Володин не раз поднимал вопрос, что к проведению конкурсов по выбору подрядчиков власть должна относиться предельно ответственно

- Как бы хорошо ни относился, а результат всегда спросит строго. Интересы жителей, которые ждут эти объекты — всегда на первом месте, — отметил парламентарий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.