В центре Саратова появится граффити на тему коронавируса

На доме №72/82 по улице Советская появится масштабное граффити Фото: Ольга Симонова

В центре Саратова появится масштабное граффити.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», художник Юрий Быков рисует картину на доме №72/82 по улице Советская.

Юрий Быков рисует картину на тему борьбы с коронавирусом Фото: Ольга Симонова

Быков стал финалистом фестиваля стрит-арта в Приволжском федеральном округе «ФормART». В этом году тематика фестиваля — борьба с коронавирусом.

Работа саратовского художника называется «Цветы жизни», на ней будет изображена девочка в маске.

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