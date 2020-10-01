В центре Саратова появится граффити на тему коронавируса

На доме №72/82 по улице Советская появится масштабное граффити
Фото: Ольга Симонова
В центре Саратова появится масштабное граффити.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», художник Юрий Быков рисует картину на доме №72/82 по улице Советская.
Юрий Быков рисует картину на тему борьбы с коронавирусом
Фото: Ольга Симонова
Быков стал финалистом фестиваля стрит-арта в Приволжском федеральном округе «ФормART». В этом году тематика фестиваля — борьба с коронавирусом.
Работа саратовского художника называется «Цветы жизни», на ней будет изображена девочка в маске.
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