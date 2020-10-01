Саратовские спортсмены и судьи получили почетные звания

Саратовские спортсмены и спортивные судьи получили почетные звания.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, документы об этом подписал министр спорта России Олег Матышин.

Лидия Кулагина (подводный спорт) и Дмитрий Сиренко (самбо) стали мастерами спорта России.

Судьям Татьяне Овчинниковой (гандбол), Валерию Гордееву, Николаю Жилину и Светлане Луканиной (мотоциклетный спорт) присвоена всероссийская квалификационная категория.

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