Мошенник из Москвы обманул доверчивую саратовчанку на 256 тысяч рублей

Жительницу Кировского района Саратова мошенники обманули на 256 тыс. рублей.

- В полиции 39-летняя женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и настоятельно рекомендовал установить на телефон специальную программу для удаления вируса с мобильного приложения банка. Она выполнила его требования, ввела коды и продиктовала их собеседнику, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

После этого аферист сказал женщине, что на нее незаконно оформили кредит в 180 тыс. рублей. Чтобы его аннулировать, надо пройти к банкомату.

Уже в банке гражданка узнала, что на нее взяли 444 тыс. рублей и списали более 256 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело за мошенничество и установили, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Москве.

В ГУ МВД области напомнили, что сотрудники банков никогда не предлагают гражданам установить программы на телефон, не просят данных карты и паролей.

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