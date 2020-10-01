Пенсионерка, две ее дочери и внучка отравились в поселке Марксовского района

В Марксовском районе Саратовской области четыре человека отравились продуктами горения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 86-летняя женщина скончалась на месте, а ее 61 и 41-летняя дочери, а также семилетняя внучка — госпитализированы.

Трагедия произошла в ночь на 14 сентября 2020 года. Установлено, что пенсионерка со старшей дочерью жила в квартире дома поселка Осиновский. В ним в гости приехала младшая дочь и внучка.

Причиной отравления, по предварительной версии, стали забитые вентиляционный и дымовой каналы котла. Тело женщины и остальных пострадавших без сознания обнаружил родственник, который и вызвал медиков.

Сейчас следователи начали проверку, истребована документация.

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