Областную инфекционную больницу в Саратове должны ввести в середине 2021 года

Больницу должны достроить к середине следующего года

Новую инфекционную больницу Саратова необходимо сдать к середине 2021 года.

Об этом председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил во время визита в Саратов, где побывал на месте строительства будущего медицинского учреждения.

По его мнению, больницу можно запустить летом, чтобы люди получили качественные медицинские услуги. Для этого необходимо обратиться с заявкой о включении в федеральную программу и получения финансирования на завершение строительства.

Напомним, Вячеслав Володин смог привлечь на строительство 600 млн рублей. Регион смог собрать еще 200 млн. В общей сложности это примерно половина необходимых средств.

Больница строится в районе поселка Елшанка. По проекту она сможет принять 400 пациентов, из которых 250 — дети.

Вячеслав Володин побывал на стройке новой инфекционной больницы в Саратове

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