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Занятия на стадионе «Спартак» в Саратове должны быть бесплатными для жителей

Вячеслав Володин осмотрел, как идет реконструкция объекта
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Саратовцы смогут бесплатно заниматься на стадионе "Спартак"

Саратовцы смогут бесплатно заниматься на стадионе "Спартак"

На стадионе «Спартак» в Саратове, где сегодня побывал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, работы по реконструкции отстают от графика.

Проблемы возникли с ремонтом входной группы, завершить работы планируется лишь в конце ноября.

Ремонт входной группы отстает от графика

Ремонт входной группы отстает от графика

Председатель Госдумы подчеркнул, что это должно быть сделано до наступления минусовых температур. По его словам, ответственность лежит не только на подрядчике, но и на заказчике – муниципалитете.

- С таким отношением города и чиновников восстанавливать объекты в Саратове мы будем очень долго, – считает Вячеслав Володин.

Напомним, стадион «Спартак» после реконструкции должен быть открыт для всех делающих заняться спортом. Это благотворительный проект Вячеслава Володина, к которому с просьбой помочь восстановить стадион обратились жители.

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