Занятия на стадионе «Спартак» в Саратове должны быть бесплатными для жителей

Саратовцы смогут бесплатно заниматься на стадионе "Спартак"

На стадионе «Спартак» в Саратове, где сегодня побывал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, работы по реконструкции отстают от графика.

Проблемы возникли с ремонтом входной группы, завершить работы планируется лишь в конце ноября.

Ремонт входной группы отстает от графика

Председатель Госдумы подчеркнул, что это должно быть сделано до наступления минусовых температур. По его словам, ответственность лежит не только на подрядчике, но и на заказчике – муниципалитете.

- С таким отношением города и чиновников восстанавливать объекты в Саратове мы будем очень долго, – считает Вячеслав Володин.

Напомним, стадион «Спартак» после реконструкции должен быть открыт для всех делающих заняться спортом. Это благотворительный проект Вячеслава Володина, к которому с просьбой помочь восстановить стадион обратились жители.

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