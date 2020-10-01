Двое полицейских из Саратова ответят за взятку в 3 тысячи рублей

Расследование уголовного дела в отношении двух полицейских, обвиняемых во взяточничестве, подошло к концу. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 2 сентября во время патрулирования на Аткарской улице они заметили пьяного мужчину и потребовали у него 3 тыс. рублей за несоставление протокола. Внимание правоохранителей привлекла его банковская карта, ее они увидели во время проверки документов.

Тот выполнил их требования, а потом обо всем сообщил в полицию. На заявление тут же последовала реакция, материал передали следователям.

Обвиняемые признали вину в содеянном, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Факт противоправных действий выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Проводится служебная проверка. Если вина сотрудников органов внутренних дел будет доказана, то они будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметили в ГУ МВД региона.

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