Настоятеля саратовского храма госпитализировали с пневмонией

Сегодня, 1 октября, игумен Родион Нектарий Морозов, настоятель саратовского храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла рассказал о своем заражении двусторонней пневмонией с эффектом «матового стекла».
Он написал об этом в своем аккаунте в соцсети FaceBook.
Священнослужитель попросил молитв о себе и своей матери, монахине Евфросинии. Он выразил надежду, что ее этот недуг не коснется.
В комментариях горожане начали желать ему скорейшего выздоровления.
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