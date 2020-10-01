Настоятеля саратовского храма госпитализировали с пневмонией

Сегодня, 1 октября, игумен Родион Нектарий Морозов, настоятель саратовского храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла рассказал о своем заражении двусторонней пневмонией с эффектом «матового стекла».

Он написал об этом в своем аккаунте в соцсети FaceBook.

Священнослужитель попросил молитв о себе и своей матери, монахине Евфросинии. Он выразил надежду, что ее этот недуг не коснется.

В комментариях горожане начали желать ему скорейшего выздоровления.

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