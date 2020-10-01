Жители пока еще не получат тепла в домах
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Жителям Саратова объяснили причины раннего начала отопительного сезона.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с пандемией коронавируса.
- Отопительный сезон в Саратове официально стартует с 1 октября. Это решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой: сезон простуд уже начинается, новая коронавирусная инфекция только добавляет тревожности для жителей Саратова. Здоровье горожан нужно беречь, поэтому и решили начать вхождение в отопсезон раньше, — отметил заместитель главы городского хозяйства Максим Сиденко.
Впрочем, он подчеркнул, что батареи в домах необязательно станут горячими уже сегодня.
- Это сложный технологически процесс, который ориентировочно занимает от 5 до 14 дней и осуществляется по заявкам в соответствии с разработанными графиками... В первую очередь мы будем включать объекты социальной сферы — школы, детские сады, поликлиники, и т. д. Отопление в многоквартирных жилых домах будет появляться по заявкам потребителей, — сказал Сиденко.
Еще в течение недели после этого проводится регулировка гидравлического режима системы теплоснабжения.
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