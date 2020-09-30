В Саратове иномарка сбила велосипедиста

Фото городской ГИБДД
Сегодня днем, 30 сентября, в Саратове иномарка наехала на велосипедиста.
- По предварительным данным, авария произошла в 14:00 напротив дома №57 по улице Танкистов. Водитель Renault Duster сбил мужчину за рулем двухколесного транспорта, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего госпитализировали.
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